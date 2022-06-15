احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المحروقات بالمحمدية

هبة بريس - المحمدية

أعلنت الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة سامير، عن تنظيم وقفة احتجاجية في 7 مساء ليوم الاثنين 20 يونيو 2022، أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وعزمها التحضير لتنظيم مسيرة بمدينة المحمدية في تاريخ لاحق، وذلك للتنديد بغلاء أسعار المحروقات وبتهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إنقاذ شركة سامير من الإغلاق والتدمير.

وقال بلاغ صحفي توصلت جريدة “هبة بريس” بنسخة منه، :”إن التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية المكونة للجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة سامير، المجتمعة بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، للتداول في مآل شركة سامير المطروحة للتصفية القضائية منذ 2016، وفي سياق الأسعار الرهيبة للمحروقات وتداعياتها السلبية على المعيش اليومي للمواطنينوفي المخلفات الكارثية لتوقيف تكرير البترول بمصفاة التكرير بالمحمديةعلى الشغل وعلى حقوق العمال وعلى التنمية والرواج التجاري بمدينة الزهور”.

وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، أكدت الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة سامير، احتجاجها بشدة على الأسعار والأرباح الفاحشة للمحروقات بعد حذف الدعم والتحرير المبيت للأسعار في نهاية 2015، وعلى إصرار اللوبي المتحكم في القرار السياسي على إعدام شركة سامير، والقضاء على المنجزات التاريخية للحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال.

كما طالبت من السلطات المعنية بالكف عن التبريرات الواهية أمام النزيف المستمر والخسران المبين للثروة الوطنية، داعية للاستئناف العاجل لتخزين وتكرير البترول بمصفاة المحمدية، والمحافظة على المساهمات المالية والاجتماعية والتنموية لشركة سامير لفائدة مدينة المحمدية ولعموم الاقتصاد الوطني، والتصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات وتجنب ارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي وتهديد الاستقراروالسلم الاجتماعي.

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