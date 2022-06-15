حرب الطرق.. 10 قتلى و2408 جريحا خلال أسبوع

2022-06-15 / 10:44
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هبة بريس

لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2408 آخرون بجروح، إصابات 84 منهم بليغة، في 1776 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 يونيو 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، و تغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 44 ألفا و183 مخالفة، وإنجاز 8101 محضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 36 ألفا و82 غرامة صلحية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و780 ألفا و500 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4482 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8101 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 321 مركبة.

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