بعد مقال هبة بريس.. منظمة تدخل على خط واقعة “مليار و 400 مليون”

2022-06-15 / 12:45
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

نشرت هبة بريس يوم أمس مقالا بعنوان: “مطرح نفايات وسط وادي زم يثير الاستياء و أموال طائلة صرفت في خبر كان”، حيث و مباشرة بعد نشر المقال تحركت مجموعة من الفعاليات المدنية و الحقوقية للدفاع عن مصالح الساكنة و إيصال صوتها للجهات المسؤولة.

و في هذا الصدد، توصلت هبة بريس ببيان استنكاري مذيل بتوقيع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد حول مطرح النفايات بوادي زم و الذي أصبح نقطة سوداء بالمدينة.

و حسب مضامين البيان، فقد أكدت المنظمة السالفة الذكر أن سكان مدينة وادي زم يعيشون في جو خانق جراء النيران بمطرح النفايات المتواجد على مرمى حجر من المدينة مما يترتب عنه انبعاث غازات وأدخنة سامة تغطي سماء المدينة ليلا ونهارا زيادة على الحرارة المفرطة التي تعرفها المدينة في فصل الصيف والنتيجة أضرار بيئية مباشرة على الإنسان والحيوان.

و عبر المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد لجهة بني ملال خنيفرة عن تضامنه مع ساكنة وادي زم فيما يخص هذا الموضوع، مستنكرا بشدة الوضعية البيئية الكارثية التي تعيشها المدينة ويدعو السلطات المحلية من المجلس الجماعي والوقاية المدنية الى البحث رفقة السلطات الإقليمية والقطاعات الحكومية المعنية عن حلول عاجلة لتسريع إنهاء اشتعال المطرح العمومي.

كما دعت المنظمة ذاتها إلى ضرورة إيجاد حلول مستدامة عبر إنهاء أشغال المطرح الإقليمي بالمفاسيس خصوصا وأن جماعة وادي زم تساهم بمليار و 400 مليون لتأهيل هذا المطرح.

و تساءلت منظمة حقوق الإنسان و محاربة الفساد عن مدى احترام الشركة المشرفة على المشروع لبنود دفتر التحملات ولصحة السكان، مطالبة في الوقت ذاته بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات.

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