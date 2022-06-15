بعد 5 أيام.. السلطات الهندية تنجح بإنقاذ طفل سقط في بئر عميق

2022-06-15 / 10:23
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هبة بريس - وكالات

نجح الطفل راهول ساهو، الذي حوصر في بئر عميقة بالهند، في الخروج بعد أكثر من 100 ساعة من المحاولات المستمرة من قبل السلطات لإنقاذه.

وبعد 5 أيام من العمل الشاق، تم انتشال راهول البالغ من العمر 11 عاما، حيث احتشدت فرق “NDRF” و”SDRF” ليل نهار لإنقاذه من الجب.

وتعليقا على خروج راهول بأمان، غرد رئيس وزراء تشهاتيسجاره بوباثي باجل قائلا: “بفضل صلوات الجميع والجهود الحثيثة والتفاني لفريق الإنقاذ، تم إنقاذ راهول ساهو وهو بأمان. نتمنى له الشفاء العاجل”.

واستمرت عملية انقاذ الطفل راهول، المحاصر فى بئر عميقة فى جانجير سامبا في تشاتيسجاره، منذ حوالى 4 أيام. وخلال الـ 24 ساعة الماضية لم يأكل راهول أي شيء، مما جعله ضعيفا.

وفي 10 يونيو، سقط راهول في حفرة مفتوحة ليستقر في قعر بئر يبلغ عمقها 60 قدما. ومن بين جميع الحوادث التي سقط فيها أطفال في بئر عميقة حتى الآن، تعتبر هذه الحادثة الأطول. وتم الحفر لفترة طويلة بسبب وجود صخور حول الحفرة.

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تعليق واحد

  1. الحمد لله على سلامته والله كان قلبي مع امه خاصة لما عرفت انه اصم وابكم وبجانبه الافاعي والعقارب لكن الله الحافظ كنا كنتمناو يكون نفس المصير عند ريان لكن حكم الله غالب تحية لفرق الانقاذ والحفارة على مجهودهم

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