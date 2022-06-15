جماهير الرجاء تتمسك بالبدراوي و تحذر المنخرطين “الانتهازيين” من التلاعب بمصير النادي

2022-06-15 / 10:32
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يجري حديث هاته الأيام داخل كواليس القلعة الخضراء عن شبه اتفاق بين عدد من المنخرطين لنسف الجمع العام من خلال اتفاقهم على الغياب بشكل جماعي حتى لا يكتمل النصاب القانوني لعقد الجمع الذي سيتم من خلاله انتخاب البدراوي كرئيس للفريق.

و حسب ما يروج داخل دهاليز البيت الرجاوي، فقد اجتمع مؤخرا عدد من المنخرطين بفيلا أحد الأعضاء السابقين للنادي و اتفقوا على التغيب بشكل جماعي حتى لا يكتمل النصاب القانوني و بالتالي يتأجل الاجتماع لوقت لاحق.

هذا الأمر الذي يأتي في وقت يفترض أن يلتف فيه الجميع و يتآزر و يجتمع شمل الرجاويين خدمة لمصالح الفريق ، اعتبره متتبعون رغبة من بعض المنخرطين القدماء في ابتزاز الرئيس المقبل قصد الحصول على بعض الامتيازات و المناصب و الريع الذي تعودوا عليه في فترات سابقة.

في الوقت ذاته، عبرت جماهير رجاوية عن غضبها من تعامل بعض المنخرطين، معتبرة تصرفاتهم تضر بالكيان الأخضر و تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أول عدو للنادي هم هؤلاء الذين يدعون “تاراجاويت” في حين لا تهمهم في الحقيقة سوى مصالحهم الخاصة لا غير.

و حذرت الجماهير الرجاوية جميع المنخرطين من مغبة التلاعب بمصير النادي، مؤكدين في الوقت ذاته دعمهم التام و اللامشروط للرئيس المقبل عزيز البداروي و مطالبين جميع الرجاويات و الرجاويين لدعم الرجل و مكتبه خلال المرحلة المقبلة.

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