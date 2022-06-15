الملك محمد السادس

نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تشيد بريادة الملك إفريقيا

2022-06-15 / 10:12
0
هبة بريس

أشادت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مونيك نسانزباغانوا، الثلاثاء بالرباط، بريادة الملك محمد السادس على صعيد القارة الإفريقية، والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة داخل الإتحاد الإفريقي.

وقالت السيدة نسانزباغانوا، في تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، “نعرب عن تقديرنا لإسهام المغرب داخل مجموعة دول أعضاء الاتحاد الإفريقي، ونشيد بالتزام وريادة جلالة الملك على صعيد القارة الإفريقية”.

وأكدت أن اللقاء مع السيد بوريطة شكل فرصة لتجديد التأكيد على “التزام المملكة المغربية من أجل تسريع إنجاح الإصلاحات الجارية في الاتحاد الإفريقي”.

وأبرزت أيضا التزام المغرب من أجل تعزيز إمكانات المفوضية، والتي بإمكانها خدمة مصالح الدول الأعضاء وتلبية حاجياتها، وذلك من خلال توفير جهاز إداري قوي وذي مهنية عالية، وطاقم مقتدر، وتدبير مالي جيد.

وأشارت إلى أن المباحثات، التي تناولت العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسلطت الضوء كذلك على أوجه تعاون المملكة مع المفوضية والدعم الذي يمكن تقديمه لهذه الأخيرة، مبرزة – في السياق ذاته – أن “حسن سير هاته المنظمة يستلزم دعم الدول الأعضاء، سواء على مستوى التوجيه أو توفير الخبرات، أو غير ذلك”.

وتطرق الجانبان أيضا خلال اللقاء، تضيف نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى بعض البرامج المستقبلية “الهامة” لإفريقيا، موضحة “خلال هاته المرحلة التي يطبعها عمل القارة على تعزيز صمودها وتقرير مصيرها وتعزيز تنميتها”.

كما توقفت عند انعقاد أشغال الاجتماع رفيع المستوى للجنة وزراء المالية الـ 15 التابعة للاتحاد الإفريقي (13 و14 يونيو بالرباط)، مسجلة أن هذا الحدث “هم مواضيع ذات صلة بتمويل الاتحاد الإفريقي ومواصلة إصلاح الاتحاد الإفريقي”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الإمارات تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء

الإمارات تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء

2022-06-15 / 11:45
Photo of وزيرة الدفاع الاسبانية. دعم مدريد للمغرب “قرار جيد لاسبانيا”

وزيرة الدفاع الاسبانية. دعم مدريد للمغرب “قرار جيد لاسبانيا”

2022-06-14 / 21:43
Photo of الصحراء .. غينيا تعرب عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي

الصحراء .. غينيا تعرب عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي

2022-06-14 / 20:55
Photo of السعودية تجدد سيادة المغرب على صحرائه

السعودية تجدد سيادة المغرب على صحرائه

2022-06-14 / 19:33
Photo of منظمة التعاون الإسلامي..المغرب ملتزم بتنمية إفريقيا

منظمة التعاون الإسلامي..المغرب ملتزم بتنمية إفريقيا

2022-06-14 / 18:47
Photo of بوريطة: عمل المغرب داخل منظمة التعاون الإسلامي ينبغي أن يتسم بالتضامن والالتزام

بوريطة: عمل المغرب داخل منظمة التعاون الإسلامي ينبغي أن…

2022-06-14 / 17:21
Photo of فاس.. دورة استثنائية بجماعة زواغة تغيب عنها المعارضة

فاس.. دورة استثنائية بجماعة زواغة تغيب عنها المعارضة

2022-06-14 / 16:57
Photo of باريس.. المغرب يبرز الارتباط بين الجماعات الانفصالية والإرهابية والدول الناشرة للأسلحة

باريس.. المغرب يبرز الارتباط بين الجماعات الانفصالية والإرهابية والدول…

2022-06-14 / 14:33
Photo of وفاة مغربيين من القبعات الزرق بافريقيا الوسطى

وفاة مغربيين من القبعات الزرق بافريقيا الوسطى

2022-06-14 / 13:59
Photo of لجنة الـ24.. تسليط الضوء على التشبث الثابت للسكان الصحراويين بمغربيتهم

لجنة الـ24.. تسليط الضوء على التشبث الثابت للسكان الصحراويين…

2022-06-14 / 12:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق