وفاة مغربيين من القبعات الزرق في إفريقيا الوسطى.. الأمم المتحدة: “ماتا غرقا”

2022-06-15 / 10:07
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هبة بريس

لقي جنديان مغربيان من قوات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى أمس الثلاثاء مصرعهما .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، فلاديمير مونتيرو وصفه الحادث بأنه مؤسف، مضيفا أن العسكريين المغربيين الاثنين “لقيا حتفهما غرقا خلال استحمامهما في نهر” رافاي الواقع على مسافة 700 كيلومتر، شرق العاصمة بانغي، قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

يشار إلى أن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا الوسطى، كانت انتشرت في البلاد في عام 2014، وتضم 14400 جندي وأكثر من ثلاثة آلاف شرطي، وتوصف العملية الأممية هناك بأنها الأكثر كلفة على الإطلاق، حيث تتجاوز ميزانيتها السنوية مليار دولار، وكانت ولاية هذه القوة الأممية قد جددت في نوفمبر 2021 لمدة عام واحد.

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‫21 تعليقات

  1. أليس هناك غموض وراء ذالك أن الدول الإفريقية دائما الضحايا هم مغاربة اعتقد ان هناك يد من طرف البوليزاريو..

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