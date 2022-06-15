وفاة مغربيين من القبعات الزرق في إفريقيا الوسطى.. الأمم المتحدة: “ماتا غرقا”
هبة بريس
لقي جنديان مغربيان من قوات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى أمس الثلاثاء مصرعهما .
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، فلاديمير مونتيرو وصفه الحادث بأنه مؤسف، مضيفا أن العسكريين المغربيين الاثنين “لقيا حتفهما غرقا خلال استحمامهما في نهر” رافاي الواقع على مسافة 700 كيلومتر، شرق العاصمة بانغي، قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.
يشار إلى أن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا الوسطى، كانت انتشرت في البلاد في عام 2014، وتضم 14400 جندي وأكثر من ثلاثة آلاف شرطي، وتوصف العملية الأممية هناك بأنها الأكثر كلفة على الإطلاق، حيث تتجاوز ميزانيتها السنوية مليار دولار، وكانت ولاية هذه القوة الأممية قد جددت في نوفمبر 2021 لمدة عام واحد.
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21 تعليقات
تغمد الله روح الفقيدين واسكنهما فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون.
يجب التحقيق الدقيق في مقتل هؤلاء المغاربة ولكم واسع النظر في هذه القضية .
يجب على الحكومة قبل أن تقوم بدفنهم يجب ان تقوم بتشريحهم من أجل التعرف عن حالة الوفاة..
الله أعلم أن وفاتهما مؤامرة تستهدف قتلهما لهذا يجب تشريحهم قبل دفنهم.
اللهم صبر اهليهم الصبر والسلوان و غفر لهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة يارب..
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرتهما..
نلاحظ في الأواني الأخيرة كثرت بكثرة الوفيات جنودنا المغاربة لهذا يجب على الحكومة أن تقوم بحمايتهم…
يجب على جنودنا المغاربة المزيد من الحذر والحيطة حتى لاتكرر مثل هذه الوفاة بهذه الطريقة الغامضة ولاندري السبب لأن وفاتهما ليس غرقا.
تغمد الله روح الفقيدين واسكنهما فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا اللهم صبر دويهم الصبر والسلوان يآرب إن لله وإن إليه راجعون.
ذهبوا شهداء عند الله اللهم تقبلهم عندك بنفس راضية مرضية ودخلهما في جناتك واغسل ذنوبهما بالماء والثلج كما يغسل الثوب الابيض من الدنس..
نتمنى أن يعوضوا اهاليهم حتى لا يذهب دمائهم هباءا منثورا رغم ان أموال الدنيا كلها لم ترجعهم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
الرحمة والمغفرة وجنات الخلد لهما لابطالنا جنود السلام المغاربة الذين يضحون بانفسهم فتغمد الله ارواحهما يآرب..
إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نتمنى من الحكومة أن تراعي بجدية إلى اهاليهم ويعوضونهم بالاخص اذا تركوا ابناء من ورائهم …
الصبر والسلوان لدويهم من هذآ المصاب الجلل وتغمدهما الله برحمته الواسعة إن لله وإن إليه راجعون.
نرجوا من الحكومة المغربية بالاعتناء بابناء الفقيدين لأنهم اصبحوا يتمامى وتركوا زوجاتهم اراميل لهذا يجب الاعتناء بهم ماديا ومعنويا عسى ان يخفف عنهم حزن وفاتهم.
تحية واجلال وافتخار وتقدير لهؤلاء الأبطال الحقيقين الجنود المغاربة ؛ نحن نفتخر بهما فرحمة عليهما اللهم اجعلهما من الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
ذهبوا بارجلهم وهم راضين عن ما يفعلونه كان المغرب أولى بهم من أجل محاربة البوليزاريو وحماية الوطن …
منذ سنوات طويلة والمغرب يضع يده مع إفريقيا فلا عجب اليوم نسمع مثل هذا الخبر لكون الجنود المغاربة يقدمون ارواحهم في سبيل إفريقيا …
إنها مؤامرة مدبرة ومحسومة ووفاتهما ليس غرقا والفاهم يفهم وانتهى الكلام.
قال الله تعالى:” الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت.