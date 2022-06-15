تلاميذ الأولى باكالوريا يتحدون “الجهوي” و إضرابات الأساتذة في أول أيام الامتحانات

2022-06-15 / 10:33
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

انطلق الامتحان الجهوي الموحد الخاص بتلاميذ السنة الأولى باكالوريا القطب العلمي و المهني و التقني و التي برمجتها وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة خلال يومي 15 و 16 يونيو، على أن تجرى امتحانات قطب الآداب و التعليم الأصيل يومي 17 و 18 من هذا الشهر.

و استقبلت هذا الصباح مختلف الثانويات التأهيلية التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات الجهوي في أول أيام الامتحانات، فيما تجمهر عدد كبير من الأمهات و الآباء و اليافعين قبالة بوابات المؤسسات التعليمية في انتظار خروج التلاميذ من الحصص الصباحية.

و مرت الفترة الأولى من امتحانات الصباح في أجواء مثالية بجل المؤسسات التعليمية بجهة الدار البيضاء سطات وفق ما أكده عدد من المسؤولين، حيث لم تسجل أي أحداث قد تعكر صفو الامتحانات عدا ضبط بعد حالات الغش في صفوف الممتحنين.

هذا و يختبر التلاميذ قدراتهم المعرفية و التعليمية في ظل موسم دراسي شهد مجموعة من الصعوبات و التعثرات خاصة بسبب الإضرابات المتكررة للأساتذة و التي حاولت الوزارة الوصية تعويضها بدروس دعم مكثفة في الشهر الأخير الذي يسبق فترة الامتحانات.

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