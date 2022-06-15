العثور على رضيع حديث الولادة بشاطئ سلا

هبة بريس - سلا

عثر مواطنون عشية أمس الثلاثاء، على رضيع حديث الولادة جثة هامدة بجانب شاطئ سلا.

وحسب شهود عيان، فقد تم العثور على الرضيع ملفوف في ثوب بين الصخور بشاطئ سلا.

وبادر المواطنون الى الاتصال بالسلطات المحلية والمصالح الأمنية الذي انتقلوا على عجل إلى عين المكان لنقل جثة الرضيع إلى مستودع الأموات وفتح تحقيق في الواقعة.

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