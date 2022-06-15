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الجديدة.. إيقاف شخص وحجز 7000 قرص مخدر

2022-06-15 / 09:26
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة بتنسيق مع نظيرتها بطنجة وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الثلاثاء 14 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، يشتبه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى توصل مصالح الأمن الوطني بمدينة طنجة بإشعار حول قيام المشتبه فيه بمحاولة شحن دراجة نارية إلى مدينة الجديدة عبر وكالة لنقل البضائع، وهي الدراجة التي أسفرت عمليات تفتيش هيكلها المعدني عن حجز 7000 قرص مخدر، من بينها 6000 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل” و1000 قرص إكستازي مهلوس.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه المتورط في محاولة تهريب هذه الشحنة من المؤثرات العقلية، قبل أن يقود تنسيق أمني إلى توقيفه بمدينة الجديدة والعثور بحوزته على دراجة نارية يشتبه في كونها تحمل لوحات ترقيم مزورة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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