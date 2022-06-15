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طقس الأربعاء.. أجواء حارة بهذه المناطق وقطرات مطرية بأخرى

2022-06-15 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية بانخفاض درجات الحرارة مع طقس حار نسبيا إلى حار بالسهول الداخلية، المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

كما ستكون السماء غائمة بسحب منخفضة مع تكون ضباب أو نزول أمطار جد خفيفة ومحلية على السواحل و السهول الشمالية والوسطى وكذا فوق شمال السواحل الجنوبية.

ويتوقع أيضا نزول زخات مطرية أخرى رعدية ومحلية بمرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة له وكذا بمرتفعات الريف مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا بالجنوب، الجنوب- الشرقي للبلاد، الأطلس وسهوله الغربية.

وستتراوح دررجات الحرارة الدنيا ما بين 22 و28 درجة بالمنطقة الشرقية، السايس وبالسهول الواقعة غرب الأطلس ، ما بين 28 و31 درجة بالجنوب-الشرقي وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية . وستكون ما بين 16 و 22 درجة بباقي الأرجاء .

أما درجات الحرارة ،خلال النهار، فستكون في انخفاض بشمال ووسط البلاد ، بينما سترتفع بالجنوب والجنوب -الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب .

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