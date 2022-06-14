“بريد المغرب” يعطي الانطلاقة الرسمية لاستخدام 225 مركبة كهربائية

هبة بريس _ الرباط

أعطى بريد المغرب الانطلاقة الرسمية لاستخدام 225 مركبة كهربائية مخصصة حصريا لتحديث وتوسيع شبكته لتوزيع البريد والطرود. وتم إطلاق هذه العملية خلال حفل نظم في الرباط يوم 14 يونيو 2022، تحت رئاسة السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

صممت هذه المركبات الكهربائية، وهي من صنف Citroën Ami، بالقنيطرة من قِبَل شركة Stellantis القنيطرة، وفقا لاتفاقية مبرمة في أكتوبر 2020، وذلك لتلائم خصيصا الاحتياجات اليومية للتوزيع. وتتمتع هذه المركبات بعمر بطاريات يصل مداه إلى 75 كيلومتر، بينما لا تتعدى المدة اللازمة للشحن الكامل 3 ساعات.

يشكل اعتماد هذه المركبات الكهربائية نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة، حيث ستمكن المجموعة من الاعتماد على وسائل نقل إيكولوجية من أجل المساهمة في تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكاربون الناتج عن النقل وضمان حركية نظيفة ومستدامة.

وفي تصريح بهذه المناسبة، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة: «بفضل الدفعة القوية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للطاقات النظيفة، نتقدم باطمئنان على مسار الانتقال الطاقي بالمغرب. ولا أدل على ذلك من هذا التعاون المثمر بين مجموعة ستيلانتيس وبريد المغرب، والذي تولدت عنه مركبات كهربائية مصنعة محليا، الشيء الذي يؤكد الإرادة المشتركة للفاعلين من القطاعين العام والخاص لدعم تطور التنقل الكهربائي بالمغرب وجعله من الحلقات القوية للصناعة الوطنية».

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