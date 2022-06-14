التضخم في السويد يسجل أعلى مستوياته منذ عام 1991

هبة بريس _ وكالات

التضخم

بلغ معدل التضخم في السويد في مايو 7,2%، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 1991، وفق خدمة الإحصاءات السويدية.

ووفقا لقناة SVT Nuheter التلفزيونية، في أبريل 2022، كان التضخم في البلاد عند معدل 6,4%، لكنه ارتفع في مايو إلى 7,2%.

ووفقا للتحليل الذي قدمته القناة، أدى التضخم في البلاد إلى زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية: اللحوم والحليب والبيض والجبن، وما إلى ذلك.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الكهرباء والترفيه والملابس أيضا.

وفي عام 1991، كان معدل التضخم في السويد 7,8%.

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