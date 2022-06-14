أكادير : الامن يضع يده على سارق المنازل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء 14 يونيو الجاري، شخصا يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة أكادير قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل سرقة باستعمال الكسر من داخل منزل بحي الوفاق بنفس المدينة، مكنت من الاستيلاء على خزنة حديدية تحتوي على مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأوروبية ومجموعة من المجوهرات والساعات، علاوة على هاتفين محمولين ولوحة رقمية.

وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية من تشخيص هوية المشتبه فيه، الذي تبين أنه كان يعمل بمحل تجاري يقع بالطابق الأرضي لنفس المنزل، وذلك قبل أن يتم توقيفه والعثور بداخل منزله على كافة متحصلات هذه السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح يومه الثلاثاء.

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