الصورة تعبيرية

أكادير : الامن يضع يده على سارق المنازل

2022-06-14 / 21:33
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء 14 يونيو الجاري، شخصا يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة أكادير قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل سرقة باستعمال الكسر من داخل منزل بحي الوفاق بنفس المدينة، مكنت من الاستيلاء على خزنة حديدية تحتوي على مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأوروبية ومجموعة من المجوهرات والساعات، علاوة على هاتفين محمولين ولوحة رقمية.

وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية من تشخيص هوية المشتبه فيه، الذي تبين أنه كان يعمل بمحل تجاري يقع بالطابق الأرضي لنفس المنزل، وذلك قبل أن يتم توقيفه والعثور بداخل منزله على كافة متحصلات هذه السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح يومه الثلاثاء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ميناء طنجة.. توقيف مواطن إسباني مبحوث عنه من طرف “أنتربول”

ميناء طنجة.. توقيف مواطن إسباني مبحوث عنه من طرف…

2022-06-14 / 21:11
Photo of فاس.. إحالة خمس أشخاص على العدالة بتهمة سرقة منازل بحي الضحى .

فاس.. إحالة خمس أشخاص على العدالة بتهمة سرقة منازل…

2022-06-14 / 20:43
Photo of 2400 موظف شبح. ..نقابة تطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل

2400 موظف شبح. ..نقابة تطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق…

2022-06-14 / 20:40
Photo of أخنوش : فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة

أخنوش : فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون…

2022-06-14 / 20:09
Photo of محيط المؤسسات التعليمية…نفايات وورشات حرفية ومخدرات

محيط المؤسسات التعليمية…نفايات وورشات حرفية ومخدرات

2022-06-14 / 20:01
Photo of أخنوش يجتمع برؤساء غرف الفلاحة ورؤساء غرف الصناعة التقليدية

أخنوش يجتمع برؤساء غرف الفلاحة ورؤساء غرف الصناعة التقليدية

2022-06-14 / 19:10
Photo of لفتيت .. ممنوع على رجال الشرطة مطاردة السائقين أثناء فرارهم

لفتيت .. ممنوع على رجال الشرطة مطاردة السائقين أثناء…

2022-06-14 / 19:01
Photo of معبر باب سبتة ..إجراءات صارمة أثناء العبور وتباين في إرتسامات العابرين

معبر باب سبتة ..إجراءات صارمة أثناء العبور وتباين في…

2022-06-14 / 18:28
Photo of وزارة الداخلية .. إجراءات جديدة للحد من فوضى حجز السيارات

وزارة الداخلية .. إجراءات جديدة للحد من فوضى حجز…

2022-06-14 / 18:22
Photo of آيت الطالب: وجود الفيروس غير مضر بالصحة.. والعالم كله تحرر

آيت الطالب: وجود الفيروس غير مضر بالصحة.. والعالم كله…

2022-06-14 / 17:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق