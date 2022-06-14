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ميناء طنجة.. توقيف مواطن إسباني مبحوث عنه من طرف “أنتربول”

2022-06-14 / 21:11
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المدينة، يومه الثلاثاء 14 يونيو الجاري، من توقيف مواطن إسباني يبلغ من العمر 37 سنة، كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات القوية وتبييض الأموال.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المعني بالأمر كان مبحوثا عنه بموجب نشرة حمراء لمنظمة الأنتربول صادرة بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض عن السلطات القضائية الإسبانية، وذلك للاشتباه في تورطه في عمليات لتبييض الأموال وللتهريب الدولي لكميات مهمة من مخدر الكوكايين في إطار شبكة إجرامية كانت تنشط بين إسبانيا ودول أمريكا اللاتينية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار عرضه على السلطات القضائية المكلفة بالبت في طلبات تسليم المجرمين، طبقا للنصوص القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

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‫5 تعليقات

  5. هاذ الفياقة كاملة غير محيت اسبانيا لي اصدرت مذكرة القبض وتسليم المجرم اما كون كان الامر يتعلق بمجرم مغربي الاستهتار ….

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