الصحراء .. غينيا تعرب عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي
جددت جمهورية غينيا، بنيويورك، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكد المستشار الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، في البعثة الدائمة لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة، في كلمة له خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 للأمم المتحدة، أن بلاده تعترف وتشيد بحسن نية وحس المسؤولية السياسية للحكومة المغربية التي لا تدخر أي جهد من أجل احترام التزاماتها وفقا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.
وأشاد المسؤول الغيني بالجهود الجديرة بالثناء للأمين العام للأمم المتحدة والتي تعطي زخما جديدا لعمليات السلام والأمن التي أطلقها أسلافه في إفريقيا عامة وفي منطقة الصحراء بشكل خاص.
وفي هذا السياق، رحبت جمهورية غينيا بالتنظيم الدوري لموائد مستديرة بمشاركة جميع الأطراف المعنية المتمثلة في الجزائر والمغرب وموريتانيا و”البوليساريو”، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2602، الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021.
وقال الدبلوماسي الغيني إنه ” في إطار هذا المقاربة التي تستند الى العملية السياسية التي يجب تشجيعها، يتعين على الاطراف التحلي بالواقعية والمرونة من أجل التوصل إلى حل سياسي وعملي ودائم وقائم على التوافق، بما يتماشى مع توصيات القرارات الـ18 المعتمدة من طرف مجلس الأمن في هذا الشأن منذ عام 2007″.
كما أعرب عن أمله في أن تتماشى إجراءات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، مع إجراءات سلفه، هورست كوهلر، مع استئناف عملية الموائد المستديرة بنفس صيغها ودعوة نفس الأطراف المعنية.
كما سلط الدبلوماسي الضوء على الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية التي تروم تعزيز حقوق الإنسان والتنمية في الأقاليم الجنوبية، وخاصة العيون والداخلة، وهنأ المغرب على نجاح الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية والمحلية التي جرت في 8 شتنبر 2021 بمجموع التراب الوطني بما في ذلك منطقة الصحراء.
وفي هذا الصدد، أبرز مشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية في الندوات الإقليمية لمجموعة الـ24 وكذلك في الموائد المستديرة بجنيف، والاحترام التام لوقف إطلاق النار في الصحراء، مؤكدا أن الجهود المبذولة للتصدي لكوفيد- 19 في المنطقة “تدل على الرغبة الصريحة للسلطات المغربية في التعاون من أجل التوصل إلى حل دائم لهذا النزاع”.
كما أشار الدبلوماسي إلى أن بلاده افتتحت قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية “حيث تعتبر الظروف المعيشية للسكان أولوية حقيقية بالنسبة للسلطات المغربية”.
19 تعليقات
لتسوية النزاعات بين المغرب والجزائر حول القضية الصحراوية هو الحكم الذاتي هو الحل المصداقي وفك الانزاع بينهما رغم على علم ان الصحراء مغربية أب عن جد..
الحمد لله جل الدول العربية والغربية والافريقيا اعترفت بصحرائنا وهذا دليل كافي لاثبات صحرائنا واسترجاع حقوقهم السياسية لدى النظام العسكري الإرهابي والبوليزاريو الذي يسير على منهجية جزائرية…
إن العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين المغرب عينيا تخيم على العديد من المجلات في التعاون وتطوير الاستثمارات فيما بينهما وهذا ما جعلها تعرب عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي…
المجهودات المبذولة والجبارة التي يقوم بها الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية وطنه بكرامة وسيادة واستقرار ودعم غينيا لمخطط الحكم الذاتي فهذا يعني ان الصحراء مغربية وستظل مغربية احبوا أم كريهوا وهي حقيقة تاريخية من أب وجد..
إن سياسة الملكية المغربية ومعها الشعب المغربي سياسة قائمة وناجحة بسيادتها وسياستها الاستراتجية وبرنامج واستثمارات تعود بالنفع على الشعب المغربي وهذا ما جعل جل الدول العربية والغربية والافريقيا اعترافهم بالصحراء المغربية مغربية بدون شك ولا نقاش..
إنه راي سديد ونتائج مفرحة في حق الصحراويون المغاربة عن دعم غينيا لمخطط الحكم الذاتي ونتائج تعطي ثمارها وتعطي أهمية كبيرة…
إن غينيا ودعمها لمخطط الحكم الذاتي سيعطي قفزة نوعية دينامية إيجابية استراتيجية جديدة ورئية مستقبلية تستخدم الأقاليم الصحراوية نهضة واسعة سريعة..
بعد اعتراف صريح من جل الدول العربية والغربية والافريقيا اعترافهم بالصحراء المغربية مغربية فهذا يعني ولا شك أن الصحراء مغربية وسنكافح عنها باغلى مانملك بارواحنا وابنائنا إلى آخر يوم في حياتنا حتى وإن تطلب الأمر ارواحنا فداه من أجل صحرائنا…
يجب إنهاء هذا النزاع السياسي حول الصحراء المغربية مهما كلفنا ذالك ارواحنا لأن الصحراء كنز ثمين لا يعوض…
لقد انتهت صلاحية البوليزاريو ومعها النظام العسكري الجزائري الإرهابي منذ سنوات طويلة إلى يومنا هذا والحمد لله على نهايتها من طرف الدول العربية والغربية والافريقيا اعترافهم بالصحراء المغربية…
التصدي لهم بالمرصاد لكل من سولت له نفسه بمس كرامة وعزة المغرب وسيادته…
مرحباً بغينيا بهذا الاعتراف من أجل وحدتنا الترابية المغربية .فالف شكر وتقدير واجلال وافتخار لها من طرف الشعب المغربي…
هذه هي السياسة القوية التي كانوا يبحثون عنها الأعداء والمنافسون منذ سنوات طويلة ولحد الآن وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم إنهم ببغضهم وحسدهم لا بريدن الخير للمغرب …
يجب أن يكون دعما واضحا من أجل حل وفك الانزاع بين المغرب والجزائر حول القضية الصحراوية المغربية حتى تأخذ الصحراء المغربية حريتها بدون زعزعة الاستقرار السياسي…
الصحراء مغربية وستظل مغربية احبوا أم كريهوا رغم هذه الاعترافات….
الحمد لله دولة الكبرنات لم يتم لهم الانتصار والفوز بالصحراء واراضيها لأننا لدينا ملك القلوب وملك عظيم بمعنى الكلمة ومعه شعب قوي .. والله هو القوي فوق كل شيء.
المغرب لايربد أي شيء سوى صحرائه والتشبت القوي بها والصحراء في مغربها ولا احد ينزعها منه إلى آخر نبضة قلب كرهوا أم احبوا..
كلنا متضامنين مع الصحراء المغربية ويد واحدة من طنجة إلى كويرة في قضية الصحراء المغربية ونتمنى ان يفك هذآ النزاع السياسي حتى تسترجع الأقاليم الصحراوية حريتها…
المغرب دائما مستعد لدفاع عن صحرائه والتشبت القوي بها لهذا فهو مستعد كذالك للتعاون مع غينيا لمخطط الحكم الذاتي وذالك باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ولهم التوفيق والمزيد والمزيد من المثابرة والعطاء..