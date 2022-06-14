الصورة تعبيرية

محيط المؤسسات التعليمية…نفايات وورشات حرفية ومخدرات

2022-06-14 / 20:01
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هبة بريس

محمد منفلوطي_هبة بريس

لماذا أصبح محيط معظم المؤسسات التعليمية مستباحا من قبل الغرباء، وقبلة للتخلص من النفايات وتثبيت الحاويات، وسوقا عشوائيا يعج ببائعي الخردة والخضراوات ومجمعا للصناع والحرفيين وميكانيكيي السيارات( مدرسة التطبيقية واعدادية العروسية بقلب مدينة سطات نموذجين)…؟ سؤال يبقى مطروحا وبقوة على طاولة الجهات المعنية لعله يجد آذانا صاغية….

إن تناولنا لهذا الموضوع، ليس تحاملا على جهة معينة بغرض النيل من قوتها اليومي أوقطع ورد رزقها ومعيشتها، بل إن تفريخ مثل هذه البؤر بمحيط مؤسساتنا التعليمية بمختلف أسلاكها، قد يجد فيه البعض فرصة مواتية للقيام بالتحرشات والتطاول على التلميذات، بل قد يصل الوضع إلى حد ترويج سمومه وعرض منتوجاته من مخدرات ونفحة وسجائر بين صفوف هؤلاء، ضمن مظاهر لاتربوية قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب العنف داخل وخارج الحرم المدرسي.

ففي خضم هذه المشاهد اللاتربوية التي لا تنسجم والمجهودات المبدولة والمشاورات الجارية لتجويد العرض التربوي، يصبح محيط مؤسساتنا مرتعا لمثل هذه المظاهر، وبالتالي تساهم في الرفع من منسوب حالات العنف، الذي قد تنتقل عدواه إلى قلب المدرسة لتطال حتى الأطر التربوية والإدارية، ضمن ظاهرة باتت تورق بال جميع الفرقاء والشركاء والفاعلين في الحقل التربوي، نتيجة تفشيها المخيف داخل مؤسساتنا التعليمية مما أثر سلبا على مستقبل المنظومة ككل.

فيما يرى فاعلون ونقابيون وأساتذة وباحثون، أن الواقع يتطلب تجند كافة المتدخلين، وتفعيل أدوار الحياة المدرسية عبر خلق انشطة ثقافية وفنية ورياضية لتفجير الطاقات وصقل المواهب، وترسيخ السلوك المدني ، وإذكاء روح المواطنة في النفوس ، وزرع القيم الفاضلة ، وتفعيل دور المكتبات المدرسية وبعث الروح فيها كفضاء للتثقيف والنهل ، وتأهيل الملاعب الرياضية ، وتوسيع صلاحيات المدير والمجلس الانضباطي لاتخاذ إجراءات زجرية كابحة لكل سلوك مشين ، وتقويمية لكل اعوجاج ، عوض اعتماد اجراءات اعتمدتها مذكرة وزارية سابقة تحث على زجر التلميذ المشاغب عبر قيامه بالبستنة ونظافة مرافق المؤسسة والتي لا تجدي نفعا أمام فظاعة بعض التصرفات، ليتمادي المتعلم في تعنثه أمام غياب عقاب رادع ، بل إن مثل هذه الإجراءات تدفع البعض إلى التطبيع مع ظاهرة العنف واستهلاك المخدرات بدل التصدي لها بصرامة ودون هوادة

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‫7 تعليقات

  1. الجواب جد بسيط ولا يحتاج تفكير لان الغبي يجيب عليه بسهولة والدليل عندما نمر على مداىس الاغنياء نجد امام كل مدرسة رجال امن 24/24ساعة

  4. السلطات المحلية تاخد كامل المسؤولية فهي المسؤولة عن مكان وضع حاويات القمامة وغيرها ….

  5. وما ادرانا ان المدرسة شيدت قربة المزبلة ولو ان المسؤوليين يعرفون ان هناك مزبلة

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