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فرنسا تعلق على الأزمة بين إسبانيا والجزائر

2022-06-14 / 18:10
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هبة بريس

في أول تعليق لها منذ توتر العلاقات بين إسبانيا والجزائر، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية تمسكها بعلاقات جيدة بين الشركاء الأوروبيين والجيران في الضفة الجنوبية للمتوسط.

وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن ثقتها في أن الحوار سيسمح بتجاوز التحديات المشتركة.

وقررت الجزائر الأسبوع الماضي، وقف “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا، وذلك على خلفية موقف مدريد من ملف الصحراء المغربية

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تعليق واحد

  1. فرنسا هي الجزائر ان تقول لها من فتكون ( فرنسا= الجزائر) وبدون مناقشة.

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