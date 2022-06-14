حجز 40 ألف أورو غير مصرح بها بميناء طنجة المتوسط

هبة بريس

تمكنت مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمراقبة المسافرين بميناء طنجة المتوسط يوم الاثنين 13 يونيو، من إحباط عملية إدخال غير مشروع لمبلغ مالي بالعملة الصعبة تقدر ب 40 ألف أورو.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك بمنطقة الدخول بميناء طنجة المتوسط للمسافرين حجزت هذا المبلغ المالي خلال عملة مراقبة روتينية للمسافرين والسيارات التي كانت بصدد الدخول إلى التراب الوطني.

وأشار المصدر نفسه إلى أن تفتيشا دقيقا لسيارة ذات ترقيم أجنبي يقودها مواطن مغربي مقيم بإسبانيا أفضت إلى العثور على هذا المبلغ المالي مدسوسا في صندوق القفازات داخل السيارة، مضيفا أن المعني بالأمر أفاد للجمارك بأنه لا يتوفر على أي بضاعة أو مبلغ مالي موجب للتصريح.

وخلص المصدر الجمركي إلى أن المعني بالأمر كان يعتزم إدخال هذا المبلغ المالي دون القيام بإجراءات التصريح الضرورية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مضيفا أنه تم التحفظ على هذا المبلغ المالي في انتظار استكمال الإجراءات المعمول بها.

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