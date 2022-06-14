آيت الطالب: وجود الفيروس غير مضر بالصحة.. والعالم كله تحرر
هبة بريس - الرباط
ذكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، أن المغرب سجل ارتفاعا في الإصابات اليومية لفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، مشيرا الى أن معدل الحالات الحرجة والاماتة ضعيف.
وقال ايت الطالب في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء “نعيش اليوم موجة أميكرون “ب أ 2″ ومعدل الإماتة والفتك تضعف”.
وأضاف الوزير قائلا “كان هناك تراخي بالاجراءات الاحترازية خلال الفترة الأخيرة، كما أن هذه الظرفية تتزامن مع فترة الصيف والاعراس المباريات وعودة المعتمرين.. لكن العالم كله يتحرر ويحاول التعايش مع الفيروس، لدينا مناعة بفضل التلقيح ومناعة أخرى بعد الإصابات المسجلة.”
وشدد الوزير على أن وجود الفيروس غير مضر بالصحة، لكنه مضر بالاقتصاد وأمور أخرى، داعيا المواطنين للالتزام بالاجراءات الاحترازية.
ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0
8
5 تعليقات
كيف يعقل ان الفيروس لم يعد مضرا بالصحة ياسيد ايت الطالب والمستشفيات العمومية متدهورة جدآ في الأجهزة الطبية وغيرها فهذا رد كافي لأجوبتك….
اعتقد كل اجوبتك على أسئلة اعضاء مجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم كانت أجوبة غير مقنعة وكلها لم تطبق ولو جزءا منها فأنا بدوري غير راض عن اجوبتك هههههههههههه.
ربما ياسيد ايت الطالب تريد استرجاع السيناريوهات من جديد المتعلقة بكوفيد 19 كورونا هههههههه..لطفك بنا يآرب وسترك إنك سميع مجيب الدعاء.
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم نحن نريد التغيير والاصلاح في المستشفيات والمراكز الصحية الموجودة في المدن الصغرى والقرى وأنتم تقومون بالتهريج والنهب وسلب أموال الشعب بإعادة السيناريوهات المتوقعة في كوفيد 19 كورونا وذالك لترويج مبيعات في اللقاح..
كلها أكاذيب فقط إن أقسام الإنعاش المخصصة للمصابين مايدعون بفيروس كورونا فالاقسام فارغة هناك أقسام الإنعاش المخصصة للامراض المزمنة فقط ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقومون بادخالها في أرقام لكوفيد 19 كورونا ….والفاهم يفهم.