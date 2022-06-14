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آيت الطالب: وجود الفيروس غير مضر بالصحة.. والعالم كله تحرر

2022-06-14 / 17:46
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هبة بريس - الرباط

ذكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، أن المغرب سجل ارتفاعا في الإصابات اليومية لفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، مشيرا الى أن معدل الحالات الحرجة والاماتة ضعيف.

وقال ايت الطالب في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء “نعيش اليوم موجة أميكرون “ب أ 2″ ومعدل الإماتة والفتك تضعف”.

وأضاف الوزير قائلا “كان هناك تراخي بالاجراءات الاحترازية خلال الفترة الأخيرة، كما أن هذه الظرفية تتزامن مع فترة الصيف والاعراس المباريات وعودة المعتمرين.. لكن العالم كله يتحرر ويحاول التعايش مع الفيروس، لدينا مناعة بفضل التلقيح ومناعة أخرى بعد الإصابات المسجلة.”

وشدد الوزير على أن وجود الفيروس غير مضر بالصحة، لكنه مضر بالاقتصاد وأمور أخرى، داعيا المواطنين للالتزام بالاجراءات الاحترازية.

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