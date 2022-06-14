سطات.. مؤسسة خصوصية تعفي الآباء من مصاريف شهر يوليوز

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في سابقة من نوعها، قررت مدرسة رياض الحمد الخصوصية بمدينة سطات، اعفاء آباء وأولياء تلامذتها، من واجبات التمدرس الخاصة بشهر يوليوز المقبل لجميع المتمدرسين باختلاف مستوياتهم، مراعاة منها للظروف الاجتماعية للأسر على حد تعبير المسؤول عن المؤسسة.

الخطوة التي نالت استحسان الساكنة ومتتبعي الشأن التعليمي وشركاء وفرقاء المنظومة التعليمية، منوهين بهذه المبادرة التي تحمل في طياتها روح المواطنة والحس الانساني والبعد التعاوني التآزري مع فئة عريضة من الأسر التي اكتوت بلهيب الأسعار وغلاء المعيشة.

عثمان السلومي، الكاتب الاقليمي للجامعة الحرة للتعليم بسطات، استحسن المبادرة، وطالب بتعميها على باقي المؤسسات الخصوصية بربوع الوطن، لاسيما وأنها تعطي انطباعا قويا وصورة ايجابية على دور قطاع الخاص وحسه الانساني التضامني في عز الأزمات.

وأكد السلومي، أن قرار الوزارة تمديد الدراسة إلى شهر يوليوز، سيزيد من أعباء رجال ونساء التعليم والتلاميذ على حد سواء خاصة بالمناطق النائية والتي تعرف حرا شديدا وغياب وسائل النقل، داعيا إلى ضرورة تقييم الوضعية تقييما صحيحا يراعي مصلحة الجميع، لاسيما وأن العديد من رجال ونساء التعليم حذروا من هذه الفترة تعرف موجة حر غير مسبوقة لاسيما بالمناطق القروية والنائية وتأثير ذلك على صحة وسلامة المتعلمين والمتعلمات، بالإضافة إلى أن قرار تمديد الدراسة خلق نوعا من الشد والجذب بين أولياء أمور التلاميذ والمدارس الخصوصية، إذ ان الأمر حسب تصريحاتهم سيكلفهم أداء رسوم شهر يوليوز التي هم في غنى عنها مادام أن تلاميذ القطاع الخاص أنهوا برنامجهم الدراسي بشكل عادي دون إضرابات

هذا وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد حسمت الجدل القائم حول مواعيد ومواقيت اجراء ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية للسنة الدراسية2021-2022، مؤكدة أن الدراسة ستستمر بشكل عادي في أقسام السنة السادسة ابتدائي إلى غاية 4 يوليوز، على أن تخصص الفترة ما بين 28 يونيو و04 يوليوز للإعداد الجماعي للامتحان الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية، أما بالنسبة للمستويات الأخرى، فتستمر الدراسة إلى آخر السنة الدراسية.

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