فاس .. توقيف شخص مصنف خطر في حيازة وترويج المخدرات

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس، نهاية الأسبوع المنصرم من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة و ترويج المخدرات.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه، على مستوى الجنانات، بعد توصل الفرق الميدانية بمعلومات دقيقة حول تعاطي أحد الأشخاص لترويج المخدرات بالحي المذكور، حيث تم ضبط المعني بالأمر و بحوزته (1.160) غرام من مخدر الشيرا، مقسمة على 410 قطعة جاهزة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، و هاتف محمول.

ومواصلة للمجهودات الأمنية المبذولة من طرف مصالح ولاية أمن فاس من أجل التصدي لظاهرة ترويج المخدرات، تمكنت نفس الفرقة الأمنية من توقيف الملقب “بوبياسة”، على خلفية اشتباه تورطه في قضية تتعلق بحيازة و ترويج مخدر الشيرا و مخدر الكيف، حيث مكنت عملية مداهمة وكره المعد لترويج هذا النوع من المخدرات، من العثور على (300)غرام من مخدر الشيرا، ( 550) غرام من مخدر الكيف عبارة عن لفافات وباقات جاهزة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه متحصل عليها من عملية ترويج المخدرات، هاتف محمول وسلاح أبيض من الحجم الصغير.

وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي باشرته فرقة محاربة المخدرات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا مدى تورط في قضايا مماثلة، قبل أن تتم إحالته على المحكمة.

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