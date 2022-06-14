الصيد البحري.. ارتفاع الكميات المفرغة بنسبة 14%

هبة بريس

أفاد المكتب الوطني للصيد بأن الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي سجلت زيادة بنسبة 14 في المائة إلى 472.808 طنا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وأوضح المكتب الوطني للصيد، في تقرير له يتعلق بإحصاءات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، أن قيمة هذه الكميات المفرغة تجاوزت 4,16 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة مع متم ماي 2021.

وحسب الأصناف، فقد زادت قيمة تفريغ القشريات ب (31 في المائة إلى 3.435 طن)، والأسماك السطحية (19 في المائة إلى 396.011 طنا)، والرخويات (4 في المائة إلى 35.540 طنا)، والأسماك البيضاء (2 في المائة إلى 33.326 طنا).

بالمقابل، انخفضت الكميات المفرغة من الطحالب والمحار بنسبة 61 في المائة و22 في المائة، على التوالي.

وبشأن الموانىء فقد تم تفريغ ما مجموعه 8.519 طن من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في موانئ البحر الأبيض المتوسط حتى متم ماي 2022 بانخفاض 9 في المائة.

ومن حيث القيمة سجلت هذه الموانئ تراجعا بنسبة 9 في المائة إلى أكثر من 285,8 مليون درهم.

في ما يتعلق بالموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، ارتفع وزن المنتجات بنسبة 15 في المائة إلى 464.290 طنا، في ما ارتفعت قيمتها بنسبة 16 في المائة لتصل إلى أزيد من 3,87 مليار درهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0