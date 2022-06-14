91 مليون أورو من البنك الإفريقي للتنمية لبناء ميناء بالناظور وتوسيع مطار الرباط

2022-06-14 / 16:33
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هبة بريس

وقعت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، على هامش أعمال الاجتماع رفيع المستوى للجنة (F15)، على الوثيقة القانونية المتعلقة بمشروعي تشييد ميناء الناظور غرب المتوسط وتوسعة مطار الرباط – سلا.

ويتضمن المشروعان بناء المركب المينائي الناظور غرب المتوسط الذي ستنفذه شركة “الناظور غرب المتوسط”، وتوسعة وتحديث مطار الرباط – سلا الذي سيتم تنفيذه من طرف المكتب الوطني للمطارات.

وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إلى أهمية بنك التنمية الإفريقي كشريك مرجعي في دعم استراتيجيات التطوير القطاعي والبنيات التحتية، التي تم إطلاقها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

بدورها شددت نائبة رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلفة بالتنمية الجهوية والتكامل الإقليمي، ياسين فال، على العلاقات الجيدة التي تربط المغرب بالبنك الإفريقي للتنمية، مشيرة إلى استعداد مؤسستها لتقديم الدعم المالي والتقني لدعم دينامية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقتها المملكة.

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