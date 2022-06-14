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جدري القرود.. آيت الطالب: حالة مؤكدة وأخرى محتملة و7 حالات مستبعدة

2022-06-14 / 15:52
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هبة بريس - لبنى ابروك

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، عن حصيلة الإصابات بمرض جدري القرود بالمغرب.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أنه الى حدود اليوم، سجلت بالمملكة حالة مؤكدة بمرض جدري القرود وحالة يشتبه في إصابتها و7 تبث عدم اصابتهم.

وأضاف الوزير، أن تجربة كورونا أفادت الوزاة في اطار التعامل مع الفيروسات والأمراض عبر اليقظة والترصد ثم التشخيص ومتابعة الحالات، مشيرا الى أنه تم وضع خطة على المستوى الجهوي لمتابعة الحالات المحتملة.

وعن الإجراء المتخذ بخصوص الحالات المؤكدة، ذكر الوزير، أنه يتم عزلهم في محلهم والعلاج حسب الأعراض التي يعانون منها، لافتا أنه لا علاج جدري خاص بهذا المرض الى حدود اليوم.

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