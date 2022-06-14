ايت الطالب: نتوفر على 4 مختبرات للكشف عن جدري القردة

لبنى ابروك - هبة بريس

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، أن الوزارة خصصت 4 مختبرات للكشف عن جدري القردة.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن هذه المختبرات تتمثل في المختبر الوطني للوقاية ومعهد باستور والمختبر العسكري بالرباط والمختبر العسكري بمراكش.

وأضاف الوزير، أن تحاليل المرض تتم عبر اختبار pcr في الحلق أو اللعاب أو في البثور المتواجدة على الجلد، مشددا على أن الأمور مضبوطة والمرض ليس متفشيا بالبلاد لتخصيص عدد أكبر من المختبرات وطنيا.

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