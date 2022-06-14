وفاة مغربيين من القبعات الزرق بافريقيا الوسطى

هبة بريس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن استشهاد عنصرين مغربيين من القبعات الزرق بافريقيا الوسطى.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة لها بموقع تويتر، أن العنصرين المتوفيين قتلا بمنطقة بنغاسو بافريقيا الوسطى.

وأضافت أن جثماني الراحلين سينقلان اليوم الاثنين الى أرض الوطن لدفنهما.

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