وفاة مغربيين من القبعات الزرق بافريقيا الوسطى
هبة بريس
أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن استشهاد عنصرين مغربيين من القبعات الزرق بافريقيا الوسطى.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة لها بموقع تويتر، أن العنصرين المتوفيين قتلا بمنطقة بنغاسو بافريقيا الوسطى.
وأضافت أن جثماني الراحلين سينقلان اليوم الاثنين الى أرض الوطن لدفنهما.
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2 تعليقات
الرحمة والمغفرة لشهداء الوطن اللهم صبر ذويهم يارب
مجرد تساؤل.
ما هو سبب الوفاة!!! ؟؟؟
وكالة الأنباء الفرنسية ذكرت أن المعنيين لقيا حتفهما غرقاً خلال استحمامهما في نهر في جمهورية إفريقيا الوسطى.
اللهم اغفر لهما وارحمهما وارزق أهليهما الصبر والسلوان، ونوكل إليك أمر من أرسلهم مرتزقة.