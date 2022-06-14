وفاة مغربيين من القبعات الزرق بافريقيا الوسطى

2022-06-14 / 13:59
2
هبة بريس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن استشهاد عنصرين مغربيين من القبعات الزرق بافريقيا الوسطى.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة لها بموقع تويتر، أن العنصرين المتوفيين قتلا بمنطقة بنغاسو بافريقيا الوسطى.

وأضافت أن جثماني الراحلين سينقلان اليوم الاثنين الى أرض الوطن لدفنهما.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
7

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزيرة اسبانية للجزائر ..من واجب اسبانيا أن تكون لها علاقات جيدة مع المغرب

وزيرة اسبانية للجزائر ..من واجب اسبانيا أن تكون لها…

2022-06-15 / 23:13
Photo of الصحراء المغربية .. إشادة أممية بالآليات الجهوية لحقوق الإنسان

الصحراء المغربية .. إشادة أممية بالآليات الجهوية لحقوق الإنسان

2022-06-15 / 22:35
Photo of انتخاب المغرب بلجنة حدود الجرف القاري للفترة 2023-2028

انتخاب المغرب بلجنة حدود الجرف القاري للفترة 2023-2028

2022-06-15 / 22:03
Photo of تندوف.. خبير يدعو إيطاليا إلى إعادة التفكير في تعاونها مع الجزائر

تندوف.. خبير يدعو إيطاليا إلى إعادة التفكير في تعاونها…

2022-06-15 / 21:03
Photo of وفد قطري رفيع المستوى في ضيافة المجلس الأعلى للحسابات

وفد قطري رفيع المستوى في ضيافة المجلس الأعلى للحسابات

2022-06-15 / 20:20
Photo of إسبانيا تغيب عن مناورات الأسد الإفريقي في المغرب

إسبانيا تغيب عن مناورات الأسد الإفريقي في المغرب

2022-06-15 / 19:44

رئيسة “البارلاتينو” تؤكد على ضرورة تعزيز العمل المشترك لتجسيد…

2022-06-15 / 18:24
Photo of لابيد : بوريطة سيزور إسرائيل هذا الصيف

لابيد : بوريطة سيزور إسرائيل هذا الصيف

2022-06-15 / 18:18
Photo of الأردن تجدد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب

الأردن تجدد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب

2022-06-15 / 17:26
Photo of الكويت تعرب عن دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي

الكويت تعرب عن دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي

2022-06-15 / 15:59

‫2 تعليقات

  2. مجرد تساؤل.
    ما هو سبب الوفاة!!! ؟؟؟
    وكالة الأنباء الفرنسية ذكرت أن المعنيين لقيا حتفهما غرقاً خلال استحمامهما في نهر في جمهورية إفريقيا الوسطى.
    اللهم اغفر لهما وارحمهما وارزق أهليهما الصبر والسلوان، ونوكل إليك أمر من أرسلهم مرتزقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق