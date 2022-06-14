لجنة الانتخابات بالجامعة: “توصلنا بلائحة ترشيح واحدة يترأسها لقجع و هي قانونية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد أن وضعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم آجلا محددا لوضع ترشيحات الراغبين في رئاسة الجهاز الكروي الأعلى بالمملكة، تقدمت لائحة واحدة فقط.

و في هذا الصدد، اجتمعت لجنة الانتخابات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للبث في ملفات المترشحين لرئاسة وعضوية المكتب المديري للجامعة.

و أعلنت اللجنة، حسب بلاغ نشره الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، أنها توصلت بلائحة واحدة للترشيح، ويترأسها فوزي لقجع.

و أوضحت لجنة الانتخابات بجامعة الكرة أنه و بعد دراسة ملف الترشيح الذي قدمه فوزي لقجع، تؤكد اللجنة أنه يستوفي جميع الشروط القانونية.

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