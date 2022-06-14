عيد الأضحى.. كسابة يشتكون الفراقشية وغلاء العلف ومواطنون يدقون باب السلف

محمد منفلوطي_ هبة بريس

” والله ما كنعسو ، كانديرو النوبة، شي ينعس وشي يبقى فايق…الوقت خيابت والعيد هذا…”، تخوفات وحدت صفوف معظم الفلاحين والكسابة، وجعلت أعينهمةلا تفارق حظائر مواشيهم ليلا ونهارا، وحتى في المراعي، خوفا وتهجسا من خطر قادم، أبطاله خفافيش الظلام الحالك مخلوقات لم تراع لرابطة دم ولا لقرابة ولا لمبادئ ولا لأخلاق ولا ” لتسلاميت بلغة العامية”…هم أفراد عصابات جبناء أو ما يطلق عليهم ب ” الفراقشية” الذين يرسمون ويخططون ليل نهار لمهاجمة ما كسبت أيادي الناس عرقا وشرفا، ليسطون عليها دون استحياء ولا ذرة شرف…

ونحن نعيش على وقع غلاء الأسعار، وتداعيات كورونا وسنوات الجفاف والحروب الطاحنة، وتزامنا مع فترة عيد الأضحى المبارك، هنا يكثر الحديث بين مجالس الفلاحين والكسابة، وحديثهم هذا لا يكاد ينتهي حتى تبتدئ معه روايات وقصص وأحداث ظلت عالقة بأذهان البعض منهم، عاشها مع عملية سطو هنا وهناك همت مواشيه وأغنامه من قبل عصابات مختلفة.. منهم من طالب بتكثيف دوريات الأمن والدرك لمختلف الجماعات القروية والحضرية، ومنهم من اقترح تشكيل لجان من الفلاحين تكون متراصة للقيام بدور المناوبة ليلا تحسبا لأي طارئ، ومنهم من بات يفكر في هجر قريته وبلدته ولسان حاله يردد : ” أودي الوقت غلات ، والعلف غلا، والشتا قليلة…ناس ديول العروبية كيعانيو، أي ثمن باعو بيه الحولي مغديش يخرجهم حيث كلشي ولا غالي…”…كلها كلمات تختزل هموم وانتظارات فئة عريضة من الفلاحين والكسابة مع حلول عيد الأضحى…

في الجهة الأخرى، والتي تهم المواطن المستهلك، تجد روايات وحكايات أخرى لا تختلف اختلافا عن ماسبق ذكره على لسان فئة الكسابة…المواطن بدوره يبكي ويشتكي الغلاء وجشع بعض الفلاحين وكواليس الشناقة الذين يساهمون بدورهم في الرفع من سومة الأضحية….وبين أروقتها يقف الفقير والبسيط والمستخدم والموظف ذو الدخل المحدود، يراقب عن كثب..يستفسر يسترق السمع من هنا وهناك، ” بشحال هذا الخير…كيدير الثمن اليوم….منين شريتي…السوق ليوم كيداير….” في محاولة منه للظفر بأضحية على قدر المستطاع دون أن يسقط في شباك الشناقة وخطر العلف المغشوش وفخ الغلاء المبالغ فيه….

العيد بين الأمس واليوم….كل شيء تغير .. صار العيد رغم قداسته سلسلة من الهموم وعبئاً ثقيلاً من المتطلبات والالتزامات عند البعض، وأصبح الحديث داخل الأوساط الاجتماعية إلا على الكيفية التي ستتم بها عملية اقتناء أضحية العيد… فالموظفون ينتظرون في طوابير طويلة صرف رواتبهم الشهرية أمام شبابيك الأبناك، والأسر الفقيرة تتسابق فيما بينها على بيع آثاثها وتجهيزاتها المنزلية بأبخس الأثمان، والأطفال يتساءلون فيما بينهم: “هل اشتريتم الكبش؟ كبشنا أسمن وأملح من كبشكم؟ قرونه ملتوية أطول من قرون كبشكم؟ الكل يسابق الزمن، للظفر بأضحية تملأ له البيت ثغاء….”.

ظواهر غريبة وأسئلة محيرة وحرجة في غالب الاحيان، لكن يبقى السؤال المطروح هل نحن أمام إحياء سنة نبوية لنبينا محمد (ص)، كسنة ثابتة منذ عهد سيدنا ابراهيم إلى يومنا هذا؟ أم أن هذه السنة المحمودة انحرفت عن مغزاها الديني ، لتصبح لدى أغلبية المغاربة ضرورة اجتماعية ، تجعل معظم الأسر تلجأ الى طرق مختلفة قصد توفير كبش العيد ، ولو عبر المرور من “مشنقة” السلف، تفاديا لمشاكل قد يتعرض لها رب الأسرة مع العائلة و الزوجة و الأبناء ، وكل المحيطين به.

في زماننا هذا، صارت معظم الأسر لا تتقبل فكرة عدم شراء أضحية العيد ولو لجأت إلى الاستدانة، وهذا ما ساعد على انتشار ظاهرة شراء الأكباش بالتقسيط…والتي غدتها بشكل صريح وواضح، وصلات اشهارية على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الرسمية بأسلوب الدعاية لشركات ومؤسسات التجارية وأبناك لاقتناص اللحظة والأجواء لاقتناء خروف العيد، وبهذا نجحت شركات التمويل في تشجيع المواطنين على اللجوء إلى الاقتراض، تعويضا منهم عن نقص الأجور وغلاء الأسعار وتداعيات كورونا والحرب الدائرة بين روسيا واكرانيا وتهديداتها على الأمن الغذائي العالمي…

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