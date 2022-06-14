أحدهما حاول اقتحام مؤسسة تعليمية بالسلاح الأبيض.. إيقاف شخصين ببيوكرى

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بيوكرى، يوم أمس الاثنين 13 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسكر وحيازة سلاح أبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة المواطنين للخطر.

وكان أحد المشتبه فيهما قد حاول الولوج إلى إحدى المؤسسات التعليمية وهو في حالة سكر متقدمة، قبل أن يمكن التدخل الفوري لعناصر الفرقة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية من توقيفه وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

كما أسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف المشتبه فيه الثاني الذي كان يحوز سكينا بدون سند مشروع، وذلك بعدما كان قد دخل في خلاف شخصي مع الموقوف الأول وحاول تعريضه لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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