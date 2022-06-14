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اعتدى على أحد معارفه بالسلاح الأبيض.. إيقاف شخص بالبيضاء

2022-06-14 / 12:21
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هبة بريس - البيضاء

أحالت مصالح الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة جرف الملحة على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الاثنين 13 يونيو الجاري، شخصا يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا الضرب والجرح والسرقة والمخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في الهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد دخل في خلاف عرضي مع أحد معارفه بمدينة جرف الملحة، قبل أن يتطور النزاع إلى ملاحقته إلى غاية منزله وتعريض زوجة غريمه لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض، وهي الوقائع التي شكلت موضوع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيه ونشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه، وذلك قبل أن يسفر التنسيق مع مصالح الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء عن توقيفه بهذه المدينة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة يوم أمس الاثنين.

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