بعد قرابة شهر من التوقف.. عجلة البطولة تعود للدوران بقمم حارقة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعود عجلة البطولة الاحترافية لكرة القدم للدوران بداية من يوم غد و ذلك بعد حوالي شهر من التوقف، حيث برمجت العصبة الاحترافية الدورة الخامسة و العشرون يومي الأربعاء و الخميس.

و ستشهد هاته الجولة عددا من اللقاءات القوية، أولها ذاك الذي سيجمع بين اتحاد طنجة و الفتح الرياضي يوم غد بداية من الساعة الخامسة زوالا، ثم لقائي شباب السوالم مع سريع واد زم و كذا مولودية وجدة مع يوسفية برشيد.

و ستتواصل المباريات المبرمجة يوم الغد بقمة أخرى تجمع المغرب الفاسي و أولمبيك أسفي ثم لقاء أولمبيك خريبكة مع شباب المحمدية.

و سيكون عشاق المستديرة يوم الخميس على موعد مع لقاء الديربي البيضاوي بين الرجاء و الوداد الذي سيجرى بدون جمهور بداية من الساعة الخامسة عصرا.

و سيخوض لاعبو نهضة بركان مباراتهم عن الجولة 25 أمام خصمهم الدفاع الحسني الجديدي، قبل أن تختتم الأمسية بلقاء الجيش الملكي و حسنية أكادير.

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