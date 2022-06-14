مطرح نفايات وسط وادي زم يثير الاستياء و أموال طائلة صرفت في خبر كان

2022-06-14 / 11:17
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

توصل موقع هبة بريس بعدد من الشكايات و الاتصالات من ساكنة وادي زم و خاصة من أحياء البستان و المسيرة و حي المصلى القديم و الكدية الحرشة و غيرهم، حيث عبروا جميعهم عن تذمرهم من تواجد مطرح نفايات على مقربة من مقرات سكناهم.

الساكنة المتضررة و في حديثها لهبة بريس أكدت أن رائحة الدخان و الذي مصدره حرق النفايات و كذا الرائحة النتنة التي تنبعث من المطرح أصبحت لا تطاق خاصة في الفترات الليلية تزامنا و فصل الصيف.

و أوضح السكان أن هناك ميزانية كبيرة صرفت على مشروع تحويل المطرح المعني غير أن كل تلك الأموال تبددت بشكل يثير الكثير من علامات الاستفهام و هو ما جعل ألسنة الساكنة تلوك عددا من الروايات بخصوص تبذير المال العام و كذا التلاعب به.

و طالبت الساكنة المتضررة من عامل الإقليم بضرورة التحرك عاجلا للوقوف على حقيقة هذا المشروع الذي يصرف عليه المجلس الجماعي للمدينة أكثر من مليار و 400 مليون سنتيم دون أن يتحقق الهدف المنشود للساكنة.

في الوقت ذاته، عبرت مجموعة من فعاليات المدينة عن استيائها من الشركة المشرفة على تحويل المطرح و التي تشوب أشغالها الكثير من البطء و العشوائية، و يتعامل مسؤولوها بطريقة لا تحترم سكان مدينة الشهداء بالرغم من استنزافها أموالا مهمة من ميزانية الجماعة.

و يتساءل المتضررون عن الكيفية التي تراقب بها السلطات المخول لها ذلك دفتر التحملات الموقع مع الشركة و الذي يبدو ظاهريا أنه غير محترم بتاتا، الأمر الذي يمكن استنباطه بالعين المجردة من خلال جولة خاطفة لمدينة وادي زم.

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تعليق واحد

  1. نعم فان راىحة كريهة تزكم الانوف تعاني منها ساكنة المدينة برمتها عند اضرام النار بالمطرح خاصة بالليل المتزامنة مع ايام الصيف

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