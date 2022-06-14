مطرح نفايات وسط وادي زم يثير الاستياء و أموال طائلة صرفت في خبر كان
هبة بريس ـ الدار البيضاء
توصل موقع هبة بريس بعدد من الشكايات و الاتصالات من ساكنة وادي زم و خاصة من أحياء البستان و المسيرة و حي المصلى القديم و الكدية الحرشة و غيرهم، حيث عبروا جميعهم عن تذمرهم من تواجد مطرح نفايات على مقربة من مقرات سكناهم.
الساكنة المتضررة و في حديثها لهبة بريس أكدت أن رائحة الدخان و الذي مصدره حرق النفايات و كذا الرائحة النتنة التي تنبعث من المطرح أصبحت لا تطاق خاصة في الفترات الليلية تزامنا و فصل الصيف.
و أوضح السكان أن هناك ميزانية كبيرة صرفت على مشروع تحويل المطرح المعني غير أن كل تلك الأموال تبددت بشكل يثير الكثير من علامات الاستفهام و هو ما جعل ألسنة الساكنة تلوك عددا من الروايات بخصوص تبذير المال العام و كذا التلاعب به.
و طالبت الساكنة المتضررة من عامل الإقليم بضرورة التحرك عاجلا للوقوف على حقيقة هذا المشروع الذي يصرف عليه المجلس الجماعي للمدينة أكثر من مليار و 400 مليون سنتيم دون أن يتحقق الهدف المنشود للساكنة.
في الوقت ذاته، عبرت مجموعة من فعاليات المدينة عن استيائها من الشركة المشرفة على تحويل المطرح و التي تشوب أشغالها الكثير من البطء و العشوائية، و يتعامل مسؤولوها بطريقة لا تحترم سكان مدينة الشهداء بالرغم من استنزافها أموالا مهمة من ميزانية الجماعة.
و يتساءل المتضررون عن الكيفية التي تراقب بها السلطات المخول لها ذلك دفتر التحملات الموقع مع الشركة و الذي يبدو ظاهريا أنه غير محترم بتاتا، الأمر الذي يمكن استنباطه بالعين المجردة من خلال جولة خاطفة لمدينة وادي زم.
تعليق واحد
نعم فان راىحة كريهة تزكم الانوف تعاني منها ساكنة المدينة برمتها عند اضرام النار بالمطرح خاصة بالليل المتزامنة مع ايام الصيف