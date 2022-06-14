القنصلية المغربية بليون في الدورة ال19 للأيام القنصلية

هبة بريس

شاركت القنصلية العامة للمملكة المغربية بليون في الدورة التاسعة عشر للأيام القنصلية التي نظمتها بلدية هذه المدينة يومي السبت و الأحد 11 و 12 يونيو الجاري و اختارت الثقافة كشعار لها هذا العام.

و قد تميزت هذه المشاركة بتقديم تسجيل فيديو حول العديد من المنجزات الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و الإيكولوجية ببلادنا في العشرين سنة الماضية، كما كان آلاف الزوار من المواطنات و المواطنين المغاربة، و كذا الفرنسيين و الأجانب على حد سواء، الذين ارتادوا رواق المغرب على موعد مع معرض للصناعة التقليدية المغربية تعرفوا من خلاله على غنى و تميز هذا القطاع الحيوي الهام في الإقتصاد الوطني.

و قد استقبل القنصل العام للمملكة المغربية بليون، زهير الجبرائلي، برواق المملكة بساحة بيلكور الشهيرة عددا من المسؤولين الفرنسيين، و على رأسهم وزير الداخلية سابقا و عمدة ليون الأسبق، السيد جيرار كولوم، والعمدة الحالي لهذه المدينة، السيد غريغوري دوسي.

هذا و قد خلفت مشاركة القنصلية العامة المغربية بليون صدى طيبا في نفوس الزوار عموما، و الجالية المغربية المقيمة بجهة أوفيرن رون ألب على وجه الخصوص، التي شعرت بفخر و اعتزاز بانتمائها و تعلقها بالوطن الأم الذي ما فتأ يحقق حضورا قويا في مختلف المنتديات و إشعاعا ثقافيا متفردا في العالم.

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