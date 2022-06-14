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للقضاء على الاحتيال.. السعودية تطلق بوابة إلكترونية

2022-06-14 / 09:24
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هبة بريس - وكالات

استحدثت السعودية بوابة إلكترونية تتيح للراغبين بتأدية الحج من العديد من الدول الغربية التسجيل مباشرة للحصول على التأشيرات اللازمة، في خطوة تهدف للقضاء على وكالات السفر الوهمية.

وقال مسؤول في وزارة الحج والعمرة السعودية لوكالة “فرانس برس” إن النظام الجديد يسري على مواطني الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والمملكة المتحدة وأستراليا.

وأفاد مسؤول ثان في الوزارة بأن النظام الجديد يهدف للقضاء على “وكالات السفر الوهمية” التي كانت “تحتال” ماليا على الحجاج.

وأعلنت السعودية عن الآلية الجديدة الأسبوع الماضي، وانتهت عملية التسجيل مساء الإثنين. وقالت السلطات إنّ الآلية الجديدة تهدف إلى “ضمان جودة الخدمات والشفافية في تكاليفها”.

وستجري السلطات السعودية قرعة بين المتقدمين لاختيار عدد متوافق مع حصة كل بلد من الحجاج.

واقر المسؤول أن بعض المسلمين في هذه الدول قد يكونوا سجّلوا بالفعل مع وكالات سفر، قبل استحداث النظام الجديد، مشيرا إلى أنه لا يزال بوسعهم المشاركة في القرعة، التي لم يعلن عن موعدها بعد، طالما كان تسجيلهم بواسطة وكالات سفر معتمدة بالفعل لدى سلطات المملكة.

ومن المقرر أن يبدأ موسم الحج في الأسبوع الأول من يوليو المقبل، ووصلت بالفعل طلائع الحجاج الأجانب الآتين من خارج المملكة، وذلك للمرة الاولى منذ تفشي وباء كوفيد-19.

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