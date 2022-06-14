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طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-06-14 / 09:02
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار دائما بكل من السهول الداخلية، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتشكل كتل ضبابية فوق السواحل الشمالية والوسطى، فضلا عن ظهور سحب منخفضة كثيفة فوق السواحل الممتدة من إيفني إلى طرفاية حيث ستكون مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة محليا.

وسيلاحظ نزول زخات مطرية رعدية فوق كل من مناطق الأطلس، ومناطقه المجاورة، والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد وبالسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس وبالسهول الواقعة غرب الأطلس، وما بين 28 و 32 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة بباقي الأرجاء.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا بشمال المملكة وبالأطلس، بينما سترتفع شيئا ما فيما تبقى من الجهات.

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