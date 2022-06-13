“باركينغ ب 50 درهم” و حراس السيارات بدون رخص يصلان قبة البرلمان

2022-06-13 / 23:23
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

وجه محمد أوزين النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية سؤالا كتابيا لرئاسة الحكومة حول ظاهرة حراس السيارات العشوائيين و كذا تسعيرة بعض مواقف السيارات.

و في هذا الصدد، أوضح نص السؤال الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه، أن المواطن يعاني من سلوك عدد من الأشخاص الذين يفرضون منطقهم الخاص بدعوى حراستهم للسيارات بدون رخص قانونية.

و أضاف أوزين في فحوى سؤاله الكتابي أن البعض من هؤلاء الأشخاص أصبح يحدد تعرفة ركن السيارة وفق هواه، وفي صورة متداولة أثارت ضجة من قبل الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي إشهار تعرفة من طرف بعض الاشخاص تخص ركن السيارات بقيمة 50 درهم بمراكش.

و أكد أوزين أن هذا السلوك ينطبق على العديد من المناطق السياحية بالخصوص، الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط صارمة لحماية الفضاء العمومي من هذه الظواهر السلبية.

و ساءل أوزين رئيس الحكومة عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لتنظيم هذا القطاع و تطهير الفضاء العمومي من المتطفلين على هذه المهنة.

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‫3 تعليقات

  2. حراسة السيارات ليست مهنة، و الرخص اللتي تمنح غير قانونية، و للمواطن الحق في ركن سيارته في الشارع العام مادام يؤدي الضريبة السنوية، شكرا

  3. هاهي وصلات البرلمان و من بعد؟
    فين هما الناس لي صوتنا عليهم و كايمثلو الشعب؟
    عندهم فلوس الباركينغ و فلوس الطيارة بقى ليهم غير المواطن!

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