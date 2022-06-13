حاليلوزيتش: “ضمنا التأهل بنسبة كبيرة و الآن سنفكر فقط في كأس العالم”

2022-06-13 / 22:58
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد وحيد حاليلوزيتش مدرب المنتخب الوطني المغربي أن مباراة ليبيريا لم تكن سهلة بالنظر لعدد الإصابات و الغيابات التي سجلت في صفوف العناصر الوطنية فضلا على الإرهاق الذي أصاب اللاعبين مع نهاية الموسم.

و أوضح وحيد حاليلوزيتش في تصريحه لقناة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن الأهم هو الانتصار في مثل هاته المباريات، مضيفا بأن المنتخب المغربي ضمن بنسبة كبيرة التأهل لنهائيات كأس إفريقيا بالكوت ديفوار.

و قال المدرب البوسني: “ضمنا التأهل للكان بنسبة كبيرة و الآن سنفكر فقط في كأس العالم بقطر”، مؤكدا بأنه جرب عددا كبيرا من اللاعبين و وقف على إمكانياتهم و جاهزيتهم.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي فاز في لقاء ليبيريا اليوم بهدفين لصفر ليتصدر بذلك ترتيب مجموعته بست نقاط.

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‫5 تعليقات

  1. أنت راه غير طالع ليك الزهر من نهار شديت المنتخب ما تلاقيت مع شي فرق في المستوى و كل المبارات لعبت في المغرب نهار مشيت لأمريكا هزيتو ب 3 المغاربة كلهم لا يريدونك و أنت ما فيك نفس سير بحالك

  4. اتذكر عندما قال مدرب المنتخب هنري ميشيل بعد الاقصاء من كاس افريقيا 1998 الان نفكر ونستعد لكاس العالم 1998 بفرنسا.

  5. المدرب حليلوزيتش أدخل أموال كثيرة لخزينة الجامعة مثل 11 مليون دولار جائزة التأهل لكأس العالم. أي الجامعة لم تصرف مليم من أموال المغرب على المنتخب. عكس الزاكي و منتخبه صرفت عليه أموال الشعب دون أن يدخل مليم لخزينة الجامعة فقط الخسران. فشل مرتين في التأهل لكأس العالم.
    عموته مثل الزاكي شوهننا أمام العدو الجزائري الدي عاد بملايين منحة الفوز بكأس العرب. أي صرفت عليه أموال الشعب دون أن يدخل مليم في خزينة الجامعة. و كملها باللعب ضد ماليزيا وديا عوض فرق في المستوى.
    الحاصول كرة القدم ليست جري وارء كرة بل هناك مسيرون يهتمون بالأمور المالية. ما دام حليلوزيتش لا يكلف المغرب مليم و النتائج جيدة عليه الإستمرار

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