ميارة: “لن نسمح لأي كان بالتخلويض في مؤسسات حزب الاستقلال”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد النعم ميارة القيادي البارز بحزب الاستقلال و الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس مجلس المستشارين أن الاستقلاليين لن يسمحوا أبدا لأي كان بالعبث و التشويش على مؤسسات الحزب.

و أوضح ميارة خلال مداخلة له على هامش استضافته من لدن مؤسسة الفقيه التطواني بأن أعضاء و قادة حزب الميزان لن يسمحوا لأي كان بالمس بمؤسسات الحزب و التي تتمثل في اللجنة التنفذية واللجنة المركزية والمجلس الوطني و المؤتمر الوطني والتنظيمات الشبابية والنسائية.

و اعتبر النعم ميارة أن ما تم تداوله مؤخرا بخصوص تعديلات النظام الأساسي للحزب مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، متسائلا عن الجهة التي تقف وراء هذا الأمر و الغاية التي تريدها من “التخلويض” و التشويش على الحزب.

و أضاف ميارة بأنه يجب على الاستقلاليين كافة الحيطة من بعض المشوشين الذين يبحثون عن السوء للحزب، معتبرا أن قيادة الحزب ومؤسساته خط أحمر.

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