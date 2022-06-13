المنتخب المغربي يفوز على ليبيريا و يضع القدم الأولى في كان الكوت ديفوار
هبة بريس ـ الدار البيضاء
حسم المنتخب الوطني المغربي مباراته أمام نظيره الليبيري بهدفين لصفر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
و سجل الهدف الأول للأسود اللاعب فيصل فجر من ركلة جزاء تحصل عليها أمين حارث في شوط المباراة الثاني.
و أضاف اللاعب يوسف النصيري الهدف الثاني للمغاربة بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتستقر في مرمى المنتخب الليبيري.
و أجرى وحيد حاليلوزيتش عددا من التغييرات خلال هاته المقابلة كما منح الفرصة لعدد من اللاعبين لإبراز مؤهلاتهم، حيث وضع الأسود بهذا الفوز القدم الأولى في نهائيات كأس إفريقيا التي ستحتضنها الكوت ديفوار سنة 2023.
*الصورة من الأرشيف
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هل تعلمون ماذا يعقد كثيرا إقالة وحيد هو وجود بند يتم بموجبه تمديد العقد إلى غاية سنة 2025 إذا ما تاهل المنتخب لمونديال قطر.وبناء عليه يلزم على الجامعة إذا أرادت الاستغناء عنه دفع كافة مستحقاته المالية إلى غاية نهاية عقده بعد 3 سنوات, علما أن راتبه السنوي يقدر بأزيد من مليار و100 مليون سنتيم دون احتساب التعويضات والمكافآت.