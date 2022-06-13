المنتخب المغربي يفوز على ليبيريا و يضع القدم الأولى في كان الكوت ديفوار

2022-06-13 / 21:59
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

حسم المنتخب الوطني المغربي مباراته أمام نظيره الليبيري بهدفين لصفر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

و سجل الهدف الأول للأسود اللاعب فيصل فجر من ركلة جزاء تحصل عليها أمين حارث في شوط المباراة الثاني.

و أضاف اللاعب يوسف النصيري الهدف الثاني للمغاربة بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتستقر في مرمى المنتخب الليبيري.

و أجرى وحيد حاليلوزيتش عددا من التغييرات خلال هاته المقابلة كما منح الفرصة لعدد من اللاعبين لإبراز مؤهلاتهم، حيث وضع الأسود بهذا الفوز القدم الأولى في نهائيات كأس إفريقيا التي ستحتضنها الكوت ديفوار سنة 2023.

*الصورة من الأرشيف

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