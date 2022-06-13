محاولة انتحار طالب من جامعة الأخوين بفاس وصاحب مطعم

هبة بريس – افران

كشف مصدر “ هبة بريس” أن طالب من جامعة الأخوين وصاحب مطعم وسط مدينة افران، قد حاول الانتحار عصر أول أمس السبت من الأسبوع الماضي، حين هدد بالإقدام على الانتحار على خلفية ما يسميه استهداف تجارته التي قال إنها مصدر رزقه، ببث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بفندق مصنف بمدينة فاس ، وفور علمهم بالواقعة تحركة مختلف الأجهزة بافران التي انتقلت الى مكان تواجده بفاس بتقنياتها الخاصة ، حيث قاموا بمباغتته وايقافه و عرضه على المستشفى الغساني بفاس تحت المراقبة الأمنية بتعليمات النيابة العامة المختصة لتلقي العلاج الضروري. ريثا يتم تقديمه على العدالة لتقول كلمتها في حقه .

معلوم أن القانون الجنائي المغربي، لا يعاقب على الانتحار الفردي أو الجماعي، وبالتالي فلا عقوبة في النص التشريعي على محاولة الانتحار، لكن بالرجوع إلى مقتضيات القانون الجنائي، نجد أنه يعاقب في الفصل 407، على فعل المساعدة “عن علم” على الأعمال التحضيرية، أو المسهلة للانتحار، كتزويد المنتحر بالسلاح، أو السم، أو أي من الأدوات الأخرى اللازمة للانتحار، من سنة إلى خمس سنوات سجنا نافدا.

“هبة بريس” تحرت في الموضوع بشكل دقيق وربطت اتصالات مع عدة جهات بمدينة إفران لإفادتنا بمزيد من التفاصيل والمعلومات ؛ والتي تفيد أن الطالب الجامعي صاحب المطعم المذكور يدعى (ب -ع) ، و في تفاصيل الواقعة أنه في إطار المراقبة الطرقية للدرك الملكي بأزرو بالسد القضائي المتواجد بدوار أوكماس جماعة بنصميم بالطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي أزرو وإفران، تم إيقافه على متن سيارة صغيرة يوم الأحد 20 مارس 2022 و أثناء عملية التفتيش تم ضبط السيارة محملة بمواد غذائية ولحوم بيضاء مع انعدام التوفر على الشروط الصحية لذلك و مشكوك في مصدرها ، حيث تم اقتياده إلى مركز الدرك الملكي بأزرو وحجز سيارته للقيام بالمتعين و الاستماع اليه في محضر قانوني بالمنسوب إليه.

هذا وقد تم استدعاء اللجنة الإقليمية من طرف مصالح الدرك الملكي من أجل المعاينة بناء على تعليمات النيابة العامة حيث انتقلت ذات اللجنة على الفور إلى المحل الذي يستغله المعني بالأمر حسب أقواله كمكان لتحضير وتخزين الوجبات الغذائية والكائن مقره بأزرو، وفور وصولهم لعين المكان سجلت اللجنة أن المقر عبارة عن قبو تحت أرضي يتواجد ببناية سكنية و لا يتوفر على رخصة استغلال، ويتم به تخزين وإعداد وتجميد المواد الأولية الغذائية لتوجيهها إلى المطعم المتواجد بإفران.

المحل المذكور وحسب معاينة اللجنة لا يستجيب بتاتا للشروط الصحية والتقنية والنظافة والسلامة لمزاولة هذا النوع من الأنشطة، يشغل عمال غير مصرح بهم و لا يتوفرون على بطائق صحية ، وقد تم حجز المواد الغذائية التالية بنفس المحل:

لحوم دجاج مجمدة تزن 16.80 كلغ.

لحوم دجاج معدة للطهي تزن 17.28 كلغ.

لحوم دجاج طرية تزن 91.50 كلغ.

-المواد المحملة بالسيارة عبارة عن:

لحوم دجاج معدة للطهي مجمدة تزن 25.16 كلغ.

كفتة مجمدة تزن 1.900 كلغ.

صلصة مجهولة المصدر تزن 13.78 كلغ.

فواكه مجمدة تزن 5.90 كلغم.

خضر وفواكه طرية تزن 6.94 كلغ.

خبز للتحميص يزن 2 كلغ.

– اللحوم البيضاء المحجوزة غير متأتية من مجزرة معتمدة.

هذا وقد انتقل أعضاء اللجنة إلى المطعم المتواجد وسط مدينة افران إفران و بعد معاينة المطعم تم تسجيل ما يلي:

– المطعم لا يستجيب بتاتا للشروط الصحية والتقنية والنظافة والسلامة لمزاولة هذا النوع من الأنشطة.

– يشتغل بذات المحل عمال لا يتوفرون على بطائق صحية وغير مصرح بهم.

– حجز و إتلاف 6 وحدات من خبز الهمبورغر منتهية الصلاحية بتاريخ 06/03/2022.

– تم تحرير محضر مخالفة من طرف onssa ضد المعني بالأمر.

– نقل مواد غذائية و اللحوم البيضاء على متن سيارة لا تتوفر على شروط التخزين و في وضعية غير صحية.

– فتح و استغلال محل سري لتخزين وإعداد المواد الغذائية سريعة التلف دون ترخيص و في وضعية غير صحية.

– تشغيل عمال سرا دون احترام مدونة الشغل.

و في سياق الموضوع، القضية تتابع من طرف الدرك الملكي و لازالت رائجة أمام القضاء بمحكمة أزرو حيث تمت متابعة المعني بالأمر في حالة سراح مقابل كفالة مالية.

اعتبارا لما سلف تم إغلاق للمطعم صونا لصحة و سلامة المواطنين و الزبائن خاصة في انتظار البث في القضية من طرف القضاء، غير أن الطالب في الوقت الذي كان يجدر به أن يعتذر لزبنائه ؛ فإنه حاول التغطية على شبهة التورط في استعمال مواد ضارة بصحة المواطنين من خلال بث فيديوهات على المباشر والتهديد بالانتحار واتهام جهات مسؤولة بالإقليم لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بما وقع له ؛ ومحاولته استدرار عطف و ود زبنائه الذين هم في الأصل ضحاياه.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0