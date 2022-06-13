سفارة المغرب في كييف: “الطالب المحتجز عضو في البحرية الأوكرانية”

2022-06-13 / 20:58
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هبة بريس

أفادت مصادر من سفارة المملكة بكييف أن إبراهيم سعدون، الذي التحق بصفوف الجيش الأوكراني بمحض إرادته، يوجد حاليا قيد الاحتجاز لدى كيان غير معترف به لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف المغرب.

وحسب المصادر ذاتها، فإن سعدون “أُلقي عليه القبض وهو يرتدي زي جيش دولة أوكرانيا، بصفته عضوا في وحدة تابعة للبحرية الأوكرانية”.

وأوضح المصدر نفسه أن “المعني بالأمر أكد في تصريحاته أنه التحق، بمحض إرادته، بصفوف الجيش الأوكراني”، مضيفا أنه أشار أيضا إلى أنه يحمل الجنسية الأوكرانية، “وهي المعلومة التي أكدها والده”.

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‫2 تعليقات

  1. سواء اكان اكرانيا ام لا فلا شان لنا به ويتحمل مسؤوليته… اماذا كل هذآ الهرج…؟؟؟..هناك الاف المقاتلين في آلاف التنظيمات العالمية ومجنسين…فهذا آمر هادي وتافه لآ يحتمل الهاءنا به.

  2. بما انه التحق بالجيش الاوكراني ويحمل جنسيته فلا علاقة للمغرب به ويتحمل لوحده مسؤولية اختياراته.فيجب على الصحافة المغربية طي هدا الملف نهائيا

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