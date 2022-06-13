مع اقتراب عطلة الصيف.. كورونا تواصل الارتفاع و الحالات النشيطة تلامس الستة آلاف

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ارتفعت بشكل ملحوظ معدلات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بلادنا خلال الأيام الأخيرة و هو ما بدأ يثير مخاوف الأجهزة الصحية و السلطات الرسمية التي سبق و دعت لإعادة ارتداء الكمامات.

و واصلت أرقام كورونا تسجيل معدلات إصابة مرتفعة للأسبوع الثاني توالي، حيث تم خلال الساعات الماضية تسجيل 561 حالة إصابة مؤكدة من أصل 4677 تحليلة مخبرية فقط.

و وصل مجموع الحالات النشيطة في المغوب لحوالي الستة آلاف و بالضبط 5976 حالة نشيطة مصابة بالفيروس التاجي، و هو رقم غير مطمئن خاصة مع اقتراب عطلة الصيف المدرسية و كذا عيد الأضحى.

هذا و أوضحت النشرة اليومية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية أن عدد حالات كوفيد الخطير بلغت 36 حالة متكفل بها، مع تسجيل تراجع كبير في عدذ المقبلين على تلقي جرعات التلقيح خاصة الجرعة الثالثة التي لم يتعد عدد المطعمين بها حاجر الستة ملايين و نصف.

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