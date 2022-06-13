مع اقتراب عطلة الصيف.. كورونا تواصل الارتفاع و الحالات النشيطة تلامس الستة آلاف

2022-06-13 / 20:51
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ارتفعت بشكل ملحوظ معدلات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بلادنا خلال الأيام الأخيرة و هو ما بدأ يثير مخاوف الأجهزة الصحية و السلطات الرسمية التي سبق و دعت لإعادة ارتداء الكمامات.

و واصلت أرقام كورونا تسجيل معدلات إصابة مرتفعة للأسبوع الثاني توالي، حيث تم خلال الساعات الماضية تسجيل 561 حالة إصابة مؤكدة من أصل 4677 تحليلة مخبرية فقط.

و وصل مجموع الحالات النشيطة في المغوب لحوالي الستة آلاف و بالضبط 5976 حالة نشيطة مصابة بالفيروس التاجي، و هو رقم غير مطمئن خاصة مع اقتراب عطلة الصيف المدرسية و كذا عيد الأضحى.

هذا و أوضحت النشرة اليومية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية أن عدد حالات كوفيد الخطير بلغت 36 حالة متكفل بها، مع تسجيل تراجع كبير في عدذ المقبلين على تلقي جرعات التلقيح خاصة الجرعة الثالثة التي لم يتعد عدد المطعمين بها حاجر الستة ملايين و نصف.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مغربيان ضمن المتوجين بجائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة

مغربيان ضمن المتوجين بجائزة الملك عبد الله بن عبد…

2022-06-14 / 14:38
Photo of رفع اللواء الأزرق ب28 شاطئا وميناءين ترفيهيين خلال صيف 2022

رفع اللواء الأزرق ب28 شاطئا وميناءين ترفيهيين خلال صيف…

2022-06-14 / 13:39
Photo of أحدهما حاول اقتحام مؤسسة تعليمية بالسلاح الأبيض.. إيقاف شخصين ببيوكرى

أحدهما حاول اقتحام مؤسسة تعليمية بالسلاح الأبيض.. إيقاف شخصين…

2022-06-14 / 12:53
Photo of اعتدى على أحد معارفه بالسلاح الأبيض.. إيقاف شخص بالبيضاء

اعتدى على أحد معارفه بالسلاح الأبيض.. إيقاف شخص بالبيضاء

2022-06-14 / 12:21
Photo of يهم السائقين.. انقطاع حركة السير بين ميدلت والريش

يهم السائقين.. انقطاع حركة السير بين ميدلت والريش

2022-06-14 / 11:44
Photo of مطرح نفايات وسط وادي زم يثير الاستياء و أموال طائلة صرفت في خبر كان

مطرح نفايات وسط وادي زم يثير الاستياء و أموال…

2022-06-14 / 11:17
Photo of اتهامات لمستشفى بن جرير بإهمال حامل.. ومندوبية الصحة تنفي

اتهامات لمستشفى بن جرير بإهمال حامل.. ومندوبية الصحة تنفي

2022-06-14 / 10:44
Photo of “الرشوة” تجر موظفي أمن بالرباط للتحقيق

“الرشوة” تجر موظفي أمن بالرباط للتحقيق

2022-06-14 / 09:37
Photo of معرض الكتاب بالرباط.. حوالي مليون و500 ألف نسخة مبيعة

معرض الكتاب بالرباط.. حوالي مليون و500 ألف نسخة مبيعة

2022-06-14 / 09:11
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-06-14 / 09:02

تعليق واحد

  1. كل الدول نستخلص من هذه الآفة إلا نحن فكلما جاء الصيف يرتفع العدد 🤔🤔🤔🤔

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق