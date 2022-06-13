لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تنتقد الجزائر بسبب مخيمات المحتجزين

2022-06-13 / 19:48
0

هبة بريس

وجهت لجنة حقوق الإنسان، مرة أخرى، انتقادات لاذعة للجزائر بشأن ممارسات التعذيب والاحتجاز غير القانوني على ترابها.

وأصدرت اللجنة رأيا في هذا السياق في إطار الشكاية التي قدمها عنصر سابق في “البوليساريو” يسمى مرابيح أحمد محمود عدا، ضد الدولة الجزائرية، بتهمة الاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها على التراب الجزائري، إثر تسليمه من قبل عملائها مباشرة إلى مخابرات “البوليساريو”، انتقاما منه لأنشطته في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات الانفصاليين.

وذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأنه على الجزائر ليس فقط واجب إجراء تحقيقات معمقة في انتهاكات حقوق الإنسان المقدمة لسلطاتها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بانتهاكات الحق في الحياة، ولكن أيضا ملاحقة كل من يشتبه في مسؤوليته عن هذه الانتهاكات ومحاكمته.

وفي هذا الصدد، أعربت لجنة الأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن تفويض الجزائر، بحكم الأمر الواقع، لسلطاتها، ولا سيما السلطات القضائية إلى “البوليساريو”، وهو ما يتعارض مع التزامات الدولة باحترام الحقوق المعترف بها دوليا وإلزامية ضمانها لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها.

وسجلت لجنة الأمم المتحدة أنه في مثل هذا الوضع، لا يحصل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين يعيشون في مخيمات تندوف على حق اللجوء لمحاكم الدولة الطرف.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر: 10 سنوات سجنا نافذا لمالك قناة “النهار”

الجزائر: 10 سنوات سجنا نافذا لمالك قناة “النهار”

2022-06-13 / 15:34
Photo of قتلى وجرحى جراء قصف القوات الأوكرانية لسوق مزدحمة في دونيتسك

قتلى وجرحى جراء قصف القوات الأوكرانية لسوق مزدحمة في…

2022-06-13 / 13:08
Photo of افتتاح اجتماع وزراء المالية ال 15 التابعة للاتحاد الإفريقي

افتتاح اجتماع وزراء المالية ال 15 التابعة للاتحاد الإفريقي

2022-06-13 / 12:34
Photo of ” أفعال لا تطابق الأقوال”.. فرنسا تصبح أكبر مستورد للغاز الروسي

” أفعال لا تطابق الأقوال”.. فرنسا تصبح أكبر مستورد…

2022-06-13 / 12:23
Photo of عجز الميزانية في المغرب يبلغ 14,6 مليار درهم حتى نهاية ماي

عجز الميزانية في المغرب يبلغ 14,6 مليار درهم حتى…

2022-06-13 / 12:01
Photo of فيضانات تركيا.. 4 قتلى ومفقود وتحذيرات في 42 بلدة

فيضانات تركيا.. 4 قتلى ومفقود وتحذيرات في 42 بلدة

2022-06-13 / 11:02
Photo of قرار سعودي يفاجئ بريطانيين راغبين بالحج هذا العام

قرار سعودي يفاجئ بريطانيين راغبين بالحج هذا العام

2022-06-13 / 10:36
Photo of مقتل 100 شخص بإقليم دارفور السوداني في اشتباكات قبلية

مقتل 100 شخص بإقليم دارفور السوداني في اشتباكات قبلية

2022-06-13 / 10:30

تحالف ماكرون يتخطى ائتلاف ميلانشون اليساري

2022-06-13 / 09:13
Photo of إيطاليا : الراحل “رحال عمري” لم يكن استثناء وهب روحه لإنقاذ طفلين من الغرق

إيطاليا : الراحل “رحال عمري” لم يكن استثناء وهب…

2022-06-12 / 23:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق