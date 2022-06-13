بسبب الحرارة و عوامل أخرى.. حضور جماهيري ضعيف في لقاء الأسود

2022-06-13 / 19:11
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

على غير العادة، سيجري المنتخب الوطني المغربي مباراته أمام نظيره الليبيري المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا التي ستقام بالكوت ديفوار و ذلك أمام مدرجات شبه فارغة.

و ساهمت مجموعة من العوامل في الحضور الجماهيري الضعيف، أبرزها الحرارة التي تشهدها عدد من مدن المملكة خلال الأيام الأخيرة و التي وصلت اليوم لمستويات قياسية.

كما انضاف عامل آخر للحرارة و هو توقيت المباراة التي تمت برمجتها في يوم عمل، فضلا على عدم الرضى لدى فئة مهمة من الجماهير المغربية على المدرب وحيد حاليلوزيتش.

هذا و أعلن المدوب البوسني عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض اللقاء، حيث شهدت تواجد كل من بونو و عطية الله و سايس و مايي و حكيمي و فجر و جبران و أوناحي و حارث و الكعبي ثم النصيري.

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