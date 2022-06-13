عطية الله و جبران في التشكيل الرسمي للأسود أمام ليبيريا

2022-06-13 / 18:42
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلن وحيد حاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني الأول عن تشكيلة النخبة الوطنية التي ستواجه مساء يومه الاثنين 13 يونيو 2022 منتخب ليبيريا.

وتدخل المباراة التي ستجرى على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في إطار الجولة الثانية عن المجموعة 11من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بكوت ديفوار.

و حسب الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، فقد ضمت تشكيلة المنتخب الوطني الرسمية كل من الحارس ياسين بونو، في الدفاع كل من أشرف حاكيمي و يحيى عطية الله الإدريسي و غانم سايس و سامي مايي.

أما خط الوسط، سيتكون من يحيى جبران  و عز الدين أوناحي و فيصل فجر، فيما سيتواجد في خط الهجوم كل من أمين حارث و أيوب الكعبي ثم يوسف النصيري.

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